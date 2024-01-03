Журналістам у цілодобовій варті Вінницької міської ради пояснили, що мовиться про аварійне відключення електрики. Також вони відповіли на питання про те, коли з'явиться світло у домівках в людей.
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Що відбувається зі світлом у Вінниці
Сьогодні, 3 грудня, сталось аварійне вимкнення на високовольтній лінії,
– розповіли журналісти.
Їм повідомили в "Цілодобовій варті" міста, що без світла залишились:
- вулиця Київська,
- Театральна,
- частково П'ятничани,
- центр міста.
По часу поки зорієнтувати не можемо, адже це аварійне вимкнення. Наразі бригада займається та працює на цим,
– пояснили у варті міської ради.
Окрім того, 3 січня відділ оперативного реагування "Цілодобова варта" Вінницької міської ради пояснив, що у "Вінницьких міських електромережах" попереджали, що через планові роботи можливі тимчасові відключення світла на:
- Хмельницькому шосе,
- проспекті Юності,
- проспекті Космонавтів, 4-14, 14-20,
- проспекті Василя Порика, 14-46.
Відключення світла в Україні: останні новини
- 3 січня очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що Росія не відмовилася від намірів залишити українців узимку без світла і тепла. Тому, ймовірно, окупанти ще намагатимуться завдати ударів по критичній інфраструктурі нашої країни.
- Водночас британська розвідка заявила, що ворог змінює тактику масованих ударів. Зокрема, останні удари, швидше за все, були спрямовані по оборонній промисловості України. Це контрастує великими атаками минулої зими, які передусім були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України.
- До речі, 2 січня внаслідок атаки окупантів частина мешканців Києва та області залишилась без води та світла. Водопостачання відновили протягом 2 січня, вже вранці 3 січня в Укренерго запевнили, що відновили світло у всіх людей у Києві та Київській області, які були знеструмлені 2 січня.