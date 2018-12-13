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      Центральная избирательная комиссия Украины разорвала сотрудничество с ЦИК России

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      Центральная избирательная комиссия Украины разорвала сотрудничество с ЦИК России
      Центральная избирательная комиссия Украины разорвала сотрудничество с ЦИК России / Radiosvoboda.org

      Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что прекратила сотрудничество с ЦИК России. Все потому, что Украина прекратила действие Договора о дружбе с Россией.

      Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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      "Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, заключенного 24 февраля 2000 года, что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению", – отметили в ЦИК.

      Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 10 декабря президент Петр Порошенко подписал этот законопроект, который вступил в силу уже 12 декабря.

      Что предусматривал Договор о дружбе между Украиной и Россией?
      Это соглашение, в котором закреплялись принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор подписали в Киеве 31 мая 1997 года Президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.

      Теги: Новости России Украина – Россия ЦИК Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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