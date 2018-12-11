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      Из-за действий России внешняя разведка Украины прекращает сотрудничество с СНГ

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      Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве в СНГ
      Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве в СНГ / Фото из открытых источников

      Служба внешней разведки Украины по поручению президента начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года.

      Об этом сообщается на  сайте СЗРУ.

      Там пояснили, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, которая продолжается уже пятый год.

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      Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на наше государство 2014 года,
      – отметили во внешней разведке.

      Там также добавили, что из-за активной поддержки Украины со стороны евроатлантического сообщества российские спецслужбы распространили свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны-члены НАТО. Об этом свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ, которые произошли в последнее время в некоторых западных странах.

      В ведомстве подчеркнули, что Служба внешней разведки Украины вместе со своими партнерами по Евроатлантической разведывательном сообществе в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб.

      Напомним, 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко предложил подготовить предложения об официальном прекращении участия Украины в СНГ.

      Уже 22 мая на сайте президента был опубликован указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ".

      Что такое СНГ?
      Содружество Независимых Государств – региональная международная организация, в которую входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-учредители и государства-участники СНГ. Однако с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России СНГ
      Источник: 24 Канал
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