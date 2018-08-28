"Ничего трагического": Украина закрыла представительство при СНГ

Представительство Украины при уставных органах Содружества Независимых Государств было закрыто в августе, однако Украина и дальше остается ее членом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", –сказал Лебедев журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем, председатель исполкома вспомнил о "контакте с Украиной", который остался. По его словам, его осуществляют в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там для этого выделен специальный сотрудник.

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"Я в этом трагического ничего не вижу, у нас уже была похожая ситуация", – отметил Лебедев, вместе с тем выразив надежду, что Украина все-таки сохранит свое присутствие в Содружестве.

Лебедев отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. Он подчеркнул, что "Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы направляем ей все документы и приглашения".

Видео комментария политолога Виталия Кулика

Ранее Россия выразила Украине циничное обвинение из-за выхода из уставных органов Содружества.

Что такое СНГ?Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная международная организация, объединяющая большинство стран, некогда бывших в составе Советского Союза. Создана с целью сотрудничества на постсоветском пространстве.



Какие отношения СНГ с Украиной?После создания СНГ Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому де-юре была не членом Содружества, а страной-наблюдателем. Также официально Украина не выходила из СНГ, но после начала российской агрессии сотрудничество с этой организацией было сведено к минимуму. 19 мая 2018 Украина окончательно прекратила работу во всех уставных органах СНГ.