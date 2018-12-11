Через дії Росії зовнішня розвідка України припиняє співпрацю з СНД

Служба зовнішньої розвідки України на доручення президента розпочала процедуру виходу з Угоди про принципи та основні напрями співробітництва органів безпеки і розвідслужб держав-учасниць СНД у сфері розвідувальної діяльності з 1992 року.

Про це повідомляється на сайті СЗРУ.

Там пояснили, що участь української розвідки в цьому договорі поряд із російськими спецслужбами є абсурдною з огляду на збройну агресію РФ проти України, що триває вже п’ятий рік.

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Українській розвідці достовірно відомо, що російські спецслужби ще 2014 року спрямували потужний ресурс для недопущення виходу України з орбіти впливу Кремля. Дедалі зрозумілішим стає те, що відповідна масштабна операція здійснювалася спецслужбами РФ в Україні задовго до відкритого збройного нападу на нашу державу 2014 року,

– зазначили у зовнішній розвідці.

Там також додали, що через активну підтримку України зі сторони євроатлантичної спільноти російські спецслужби поширили свою розвідувально-підривну діяльність і на країни-члени НАТО. Про це свідчать гучні шпигунські скандали за участю спецслужб РФ, що сталися останнім часом у деяких західних країнах.

У відомстві наголосили, що Служба зовнішньої розвідки України разом зі своїми партнерами по Євроатлантичній розвідувальній спільноті надалі продовжить активну роботу, спрямовану на виявлення та нейтралізацію деструктивної діяльності російських спецслужб.

Нагадаємо, 12 квітня Президент України Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції про офіційне припинення участі України в СНД.



Вже 22 травня на сайті президента було опубліковано указ "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД".

Що таке СНД? Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Проте з квітня 2014 року співробітництво України в межах СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод у межах СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.