13:56
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Центральна виборча комісія України розірвала співпрацю з ЦВК Росії

      412 Читать новость на русском
      Центральна виборча комісія України розірвала співпрацю з ЦВК Росії
      Центральна виборча комісія України розірвала співпрацю з ЦВК Росії / Radiosvoboda.org

      Центральна виборча комісія України заявила, що припинила співробітництво з ЦВК Росії. Усе тому, що Україна припинила дію Договору про дружбу з Росією.

      Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-служба ЦВК.

      Читайте також: Через дії Росії зовнішня розвідка України припиняє співпрацю з СНД

      "Центральна виборча комісія повідомляє про припинення дії Протоколу про співробітництво між Центральною виборчою комісією Російської Федерації та Центральною виборчою комісією України, укладеного 24 лютого 2000 року, що звільняє Комісію від зобов’язання щодо його виконання", – зазначили в ЦВК.

      Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада схвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. 10 грудня президент Петро Порошенко підписав цей законопроект, який набув чинності вже 12 грудня.

      Що передбачав про Договір про дружбу між Україною та Росією? Це угода, в якій закріплювались принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір підписали у Києві 31 травня 1997 року Президент України Леонід Кучма та президентом Росії Борис Єльцин.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики ЦВК Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Смертельна ДТП у Харкові: нарколога Зайцевої таки не знайшли
       21 листопада , 11:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Стало відомо, які автовиробники заробляють по $1 мільярдів на день
       6 серпня , 12:20
      Даніель Рікардо проїхав 1000 км на боліді Формули 1 звичайними дорогами
       6 серпня , 15:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук