Центральна виборча комісія України розірвала співпрацю з ЦВК Росії

Центральна виборча комісія України заявила, що припинила співробітництво з ЦВК Росії. Усе тому, що Україна припинила дію Договору про дружбу з Росією.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-служба ЦВК.

Читайте також: Через дії Росії зовнішня розвідка України припиняє співпрацю з СНД

"Центральна виборча комісія повідомляє про припинення дії Протоколу про співробітництво між Центральною виборчою комісією Російської Федерації та Центральною виборчою комісією України, укладеного 24 лютого 2000 року, що звільняє Комісію від зобов’язання щодо його виконання", – зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада схвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. 10 грудня президент Петро Порошенко підписав цей законопроект, який набув чинності вже 12 грудня.

Що передбачав про Договір про дружбу між Україною та Росією? Це угода, в якій закріплювались принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір підписали у Києві 31 травня 1997 року Президент України Леонід Кучма та президентом Росії Борис Єльцин.