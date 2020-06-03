Тропический шторм "Аманда" бушует в Центральной Америке. В результате непогоды погибли уже 26 человек.

Как сообщило издание AFP, в то же время в Мексиканском заливе зафиксировали новый шторм.

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► Сальвадор

В Министерстве охраны окружающей среды Сальвадора отметили, что коэффициент гибели людей в результате шторма увеличился с 16 до 20. Также добавили, что бесследно исчезли 7 человек, однако одного уже нашли живым.



Шторм "Аманда" в Центральной Америке / Фото GettyImages

Непогода полностью разрушила примерно 2 тысячи домов. Почти 8 тысяч человек эвакуированы из районов повышенного риска. Их перевезли в приюты.

Эксперты предупредили, что тропический шторм принесет сильные дожди. Несмотря на то, что почва в этой местности уже достаточно влажная – в министерстве заявили о "высокой вероятности многих оползней и падения скал".



Некоторые люди вынуждены переезжать в приюты​ / Фото GettyImages



Шторм в Сальвадоре / Фото GettyImages



Непогода уничтожает здания / Фото GettyImages

► Гондурас

Пострадал от шторма также Гондурас. Там погибли 4 человека. Дожди вызвали наводнение и оползни в нескольких регионах страны.



Шторм повреждает даже машины / Фото GettyImages

► Гватемала

В Гватемале также погибли 2 человека. Еще 2 – ранены. Местные власти сообщили о повреждении 500 домов.