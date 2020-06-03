Тропічний шторм "Аманда" вирує у Центральній Америці. Внаслідок негоди загинули вже 26 людей.

Як повідомило видання AFP, водночас у Мексиканській затоці зафіксували новий шторм.

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► Сальвадор

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Сальвадору зазначили, що коефіцієнт загибелі людей внаслідок шторму збільшився з 16 до 20. Також додали, що безвісти зникли 7 людей, однак одну вже знайшли живою.



Шторм "Аманда" у Центральній Америці / Фото GettyImages

Негода повністю зруйнувала приблизно 2 тисячі будинків. Майже 8 тисяч людей евакуювали з районів підвищеного ризику. Їх перевезли до притулків.

Експерти попередили, що тропічний шторм принесе сильні дощі. Зважаючи на те, що ґрунт у цій місцевості вже є достатньо вологим – у міністерстві заявили про "високу ймовірність багатьох зсувів та падіння скель".



Деякі люди змушені переїжджати у притулки / Фото GettyImages



Шторм у Сальвадорі / Фото GettyImages



Негода знищує будівлі / Фото GettyImages

► Гондурас

Постраждав від шторму також Гондурас. Там загинули 4 людини. Дощі спричинили повені та зсуви у кількох регіонах країни.



Шторм пошкоджує навіть автівки / Фото GettyImages

► Гватемала

У Гватемалі також загинули 2 людини. Ще 2 – поранені. Місцева влада повідомила про пошкодження 500 будинків.