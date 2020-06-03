У польських Татрах ще з 2 червня вирує негода. Там окрім хурделиці та загрози лавин, видимість мінімальна – максимум 20 – 30 метрів.

Синоптики запевняють, що така погода на початку червня не притаманна навіть для високогір'я. Про це повідомляє видання 24tp.pl.

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Водночас рятувальники не відкидають можливості сходження лавин, тому радять туристам не відходити далеко від баз відпочинку й пересуватися винятково перевіреними маршрутами. Готельні працівники та інструктори мають проконтролювати, аби відпочивальники користувалися винятково зимовим спорядженням та тепло одягалися.

Обираючи гори, не слід забувати, що погода у Татрах може бути примхливою.Вранці падає дощ, туман повністю покрив гори. Пішохідні стежки мокрі та слизькі, а іноді на них лежить льодовиковий сніг,

– мовиться у повідомленні.

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Негода у польських Татрах / Фото TOPR



Така погода на початку червня не притаманна навіть для високогір'я / Фото TOPR

Що відомо про Татри?Це найвища частина Карпатських гір, 75% з яких розташовані на території Словаччини, а інші 25% – Польщі. Клімат Татр подібний до альпійського. Він відрізняється частими змінами погодних умов, значними коливаннями температур, значною хмарністю та кількістю опадів переважно у вигляді снігу.



Сніжний покрив утримується до травня-червня (подекуди може триматись цілорічно), часті сильні вітри західного та південно-західного напрямку. Більшість погодних явищ пов'язана з проходженням атмосферних фронтів.

Татри, де вирує негода: карта