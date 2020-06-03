В польских Татрах еще со 2 июня бушует непогода. Там кроме вьюги и угрозы лавин, видимость минимальная – до 20–30 метров.

Синоптики уверяют, что такая погода в начале июня не присуща даже для высокогорья. Об этом сообщает издание 24tp.pl.

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В то же время спасатели не исключают возможности схода лавин, поэтому советуют туристам не отходить далеко от баз отдыха и передвигаться исключительно проверенными маршрутами. Гостиничные работники и инструкторы должны проконтролировать, чтобы отдыхающие пользовались исключительно зимним снаряжением и тепло одевались.

Выбирая горы, не следует забывать, что погода в Татрах может быть капризной. Утром идет дождь, туман полностью покрыл горы. Пешеходные тропы мокрые и скользкие, а иногда на них лежит ледниковый снег,

– говорится в сообщении.

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Непогода в польских Татрах / Фото TOPR



Такая погода в начале июня не присуща даже для высокогорья / Фото TOPR

Что известно о Татры?

Это самая высокая часть Карпатских гор, 75% из которых расположены на территории Словакии, а остальные 25% – Польши. Климат Татр похож на альпийский. Он отличается частыми изменениями погодных условий, значительными колебаниями температур, в значительной облачностью и количеством осадков преимущественно в виде снега.



Снежный покров сохраняется до мая-июня (иногда может держаться круглогодично), часты сильные ветры западного и юго-западного направления. Большинство погодных явлений связано с прохождением атмосферных фронтов.

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