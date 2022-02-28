Центральный банк России колеблется, есть ли вообще смысл открывать торги

Российская экономика страдает из-за санкций, которые международные партнеры ввели после начала войны России с Украиной. Центральный банк теперь колеблется, имеется ли смысл открывать торги.

Пока Кремль пытается делать вид, что война против Украины идет успешно, а последствий от санкций якобы нет, ситуация в Центральном банке показывает обратное.

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Уже сегодня Центральный банк может не открыть торги, которые назначены на 12:00 по киевскому времени. Там до сих пор колеблются с этим решением.

К слову, Центральный банк – главное государственное финансовое учреждение страны-агрессора.

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