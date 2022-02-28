Секретарь СНБО рассказал, что оркам не удалось достичь ни одной из целей своего плана. Украина дает отпор по всем направлениям.
Заметьте Критическая проблема Москвы – сокрытие реальных потерь войск, Данилов
Данилов сообщил: продолжаются тяжелые бои. Особую важность в условиях войны также приобретает вопрос информационного противодействия.
Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы – города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного России. На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута,
– заявил Данилов.
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