Секретарь СНБО рассказал, что оркам не удалось достичь ни одной из целей своего плана. Украина дает отпор по всем направлениям.

Заметьте Критическая проблема Москвы – сокрытие реальных потерь войск, Данилов

Данилов сообщил: продолжаются тяжелые бои. Особую важность в условиях войны также приобретает вопрос информационного противодействия.

Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы – города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного России. На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута,

– заявил Данилов.

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