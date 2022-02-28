Секретар РНБО розповів, що оркам не вдалося досягнути жодної цілі зі свого плану. Україна дає відсіч по всіх напрямках.

Зауважте Критична проблема Москви – приховування реальних втрат військ, – Данілов

Данілов повідомив: тривають важкі бої. Особливої важливості в умовах війни також набуває питання інформаційної протидії.

Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці – міста Києва, і створення маріонеточного уряду, підконтрольного Росії. На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто,

– заявив Данілов.



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