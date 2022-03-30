В центре Чернигова ночью из-за обстрелов горел рынок и торговый центр

Враг продолжает обстрелы Чернигова. В ночь на 30 марта в результате атак российских военных горел рынок, а также торговый центр.

Как сообщили спасатели, из-за вражеских обстрелов в Чернигове загорелись рынок, а также торговый центр.

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Ночью в центре Чернигова горел рынок / Фото Сергея Михайлюка

В ГСЧС отмечают, что за последние сутки произошли 20 пожаров. Из них – 12 возникли в результате вражеских обстрелов. Горели 4 здания, 5 жилых домов, 1 транспортное средство, 1 гараж, а также природная экологическая система.

Из-за пожаров, которые возникали в Чернигове, травмирован один человек.

Так выглядел пожар в центре Чернигова / Фото Григорий Коцюра

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что враг в течение всей ночи на 30 марта стрелял по городу. Вследствие этого уничтожены также библиотеки, дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

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