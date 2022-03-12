В центре Чернигова оккупанты разбомбили отель "Украина"

Российские захватчики продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру украинских городов. В Чернигове они разбомбили отель "Украина", который был визитной карточкой города.

Отель, который разбомбили оккупанты, расположен в центре города. Историк Сергей Шумило подчеркнул, что разрушение гражданской инфраструктуры – военное преступление России против Украины.

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Сергей Шумило подчеркнул, что московская орда целенаправленно уничтожает древний город, история которого началась задолго до появления их страны. Это преступление, как и все остальные, должно стать доказательствами на трибунале в Гааге.

Оккупанты, как отметил Шумило, уничтожают больницы, жилые дома, школы, садики, библиотеки, гостиницы и стадионы.

Все эти преступления должны стать свидетельством международного трибунала в Гааге над российскими фашистами и лично недофюрером Путиным,

– подчеркнул Шумило.

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