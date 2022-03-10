В центре Днепра задержали 2 диверсантов

С начала войны правоохранители работают в усиленном режиме и успешно выявляют злоумышленников. В Днепре 9 марта полицейские задержали 2 диверсантов.

В полиции отметили, что оперативная ситуация в Днепропетровской области - стабильная и контролируемая. Каждый день правоохранители патрулируют улицы, чтобы избежать случаев мародерства, грабежей и других имущественных преступлений.

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В центре Днепра задержали диверсантов

В центре Днепра 9 марта полицейские поймали 2 мужчин, подозреваемых в совершении диверсий.

В частности, задержан выходец Донецкой области с фальшивым паспортом. Злоумышленник несколько лет проживал в аннексированном Крыму. Во время проверки в его телефоне были найдены чаты с гражданами России, которые перечисляли ему деньги.

Еще у одного подозреваемого были найдены фотографии объектов критической инфраструктуры города, оборонных объектов и мостов.

Оба задержанных доставили в отделения полиции. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

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