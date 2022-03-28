Согласно информации, полицейские остановили авто 27 марта 2022 года в городе Днепр.

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Во время осмотра салона машины обнаружили сумку, в которой находилось автоматическое оружие – 5 автоматов АКС-74, 6 магазинов к ним, один из которых снаряжен 30 патронами и бумаги с черновыми записями.

Кроме того, во время обыска по месту жительства 60-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли еще магазины к автомату АКС-74, 110 патронов, 6 гранат Ф1, 2 гранаты РГД и 8 запалов.

Смотрите фотографии, которые изъяли у мужчины:

"По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия", – сообщили в полиции.

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