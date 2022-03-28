Згідно з інформацією, поліцейські зупинили авто 27 березня 2022 року в місті Дніпро.

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Під час огляду салону автівки виявили сумку, в якій була автоматична зброя – 5 автоматів АКС-74, 6 магазинів до них, один з яких споряджений 30 набоями, та папери з чорновими записами.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання 60-річного чоловіка працівники поліції вилучили ще магазини до автомата АКС-74, 110 набоїв, 6 гранат Ф1, 2 гранати РГД та 8 запалів.

Дивіться світлини, що вилучили у чоловіка:

"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії", – повідомили у поліції.

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