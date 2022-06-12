В центре Харькова начали вручать повестки мужчинам призывного возраста: как это объясняют военные

Недавно в сквере Стрелка харьковчанам призывного возраста вручали повестки. Военные объяснили, что переживать из-за этого не стоит, ведь силой на фронт никого не увозят.

Повестки вручали правоохранители. Многих горожан это событие очень насторожило.

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Повестки вручают, чтобы уточнить данные

Военный комиссар областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что повестки вручают всем харьковчанам призывного возраста, однако везти людей на фронт пока не спешат.

Мы вручаем повестки всем, кто подлежит мобилизации. Это делается для уточнения учетных данных. Все происходит в рамках действующего законодательства, никого силой никуда не увозят и никого сразу не везут на фронт, это важно понимать,

– отметил комиссар.

Он отметил, что вручение повестки предполагает, что человек должен явиться в военкомат для уточнения данных. Далее тех, кто не служил, могут направляться в учебные центры, а тех, кто проходил службу, в военные части.

"Потом можете спросить ребят, которым вручили повестки, сколько из них пойдет служить. Там будет минимальный процент, потому что мы все понимаем, что у них нет опыта службы", - добавил Арап.

Полковник подчеркнул, что, прежде всего, на фронт пойдут те, кто имеет опыт службы. Остальные ждут, когда придет команда отправлять их в учебные центры.

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Не нужно проводить аналогий с квазиреспубликами на Донбассе

По словам Арапа, если мужчина имел при себе приписное свидетельство и можно было сразу оценить, является ли он призывником, повестку не вручали. Люди этой категории под мобилизацию не подпадают.

"Мы не делим людей на 2 категории: тех, кто должен защищать Родину и тех, кто радуется, что их защищают и спокойно пьют пиво в парках. Закон для всех одинаков. Если человек попадает под мобилизацию, он должен выполнять свой конституционный обязанность" , - добавил комиссар.

Он отметил, что для этого повестки и вручают. После уточнения всех данных специалисты устанавливают, кого мобилизовать, а кто может учиться и работать.

Военный отметил, что не следует проводить аналогии с мобилизацией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Проводить параллели с квазиреспубликами не надо. Там даже не вручали повестки, их тащили в военкомат, переодевали и везли сразу на фронт", - подчеркнул Арап.

Полковник подытожил, что важно понимать, что военную форму наденут не все, кто получит повестку.

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