Момент своего развлечения вандалы сняли на видео. Впоследствии оно стало гулять по местным телеграм-каналам.
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В перевернувшемся биотуалете был мужчина
На видео видно, как трое парней подбегают к крайней кабинке биотуалета. Слаженно они переворачивают ее и убегают прочь. Со временем изнутри вылезает ошарашенный мужчина.
В Луцке парни перевернули биотуалет, в котором был мужчина: видео
За такие действия парни могут понести административную ответственность по статье "Хулиганство". Однако пока неизвестно, обращала ли внимание на этот инцидент полиция.
Новые туалеты в самом центре Луцка, у Волынского драмтеатра, установили весной 2021 года. Тогда старые кабины биотуалетов заменили на новые.
Хулиганство в Украине: дерзкие и резонансные случаи
- В Киеве курьер службы доставки во время общения с кассиршей в аптеке начал вести себя неадекватно. Впоследствии он разбил стеклянную перегородку и скрылся.
- В центре столицы 19 октября хулиган ворвался в общественную приемную депутатов Киевсовета. Он совершил там настоящий погром и испортил имущество.
- В Килийском районе Одесской области несколько несовершеннолетних опрокинули автоматы с игрушками. Дети налетели на них, повыбивали стекла и забрали игрушки.
- В Харьковском парке имени Гагарина двое хулиганов разбили мусорники. За полчаса они повредили 16 урн.