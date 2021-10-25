Момент своєї розваги вандали зняли на відео. Згодом він став гуляти місцевими телеграм-каналами.

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У біотуалеті, який перевернули, був чоловік

На відео видно, як троє хлопців підбігають до крайньої кабінки біотуалету. Злагоджено вони перевертають її і тікають геть. Згодом зсередини вилазить ошелешений чоловік.

У Луцьку хлопці перевернули біотуалет, у якому був чоловік: відео

За такі дії хлопці можуть понести адміністративну відповідальність за статтею "Хуліганство". Проте наразі невідомо, чи звертала увагу на цей інцидент поліція.

Нові туалети у самому центрі Луцька, біля Волинського драмтеатру, встановили навесні 2021 року. Тоді старі кабіни біотуалетів замінили на нові.

Хуліганство в Україні: зухвалі і резонансні випадки