Момент своєї розваги вандали зняли на відео. Згодом він став гуляти місцевими телеграм-каналами.
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У біотуалеті, який перевернули, був чоловік
На відео видно, як троє хлопців підбігають до крайньої кабінки біотуалету. Злагоджено вони перевертають її і тікають геть. Згодом зсередини вилазить ошелешений чоловік.
У Луцьку хлопці перевернули біотуалет, у якому був чоловік: відео
За такі дії хлопці можуть понести адміністративну відповідальність за статтею "Хуліганство". Проте наразі невідомо, чи звертала увагу на цей інцидент поліція.
Нові туалети у самому центрі Луцька, біля Волинського драмтеатру, встановили навесні 2021 року. Тоді старі кабіни біотуалетів замінили на нові.
Хуліганство в Україні: зухвалі і резонансні випадки
- У Києві кур'єр служби доставки під час спілкування з касиркою в аптеці і почав поводитися неадекватно. Згодом він розбив скляну перегородку і втік.
- У центрі столиці 19 жовтня хуліган вдерся до громадської приймальні депутатів Київради. Він вчинив там справжній погром і зіпсував майно.
- У Кілійському районі Одещини кілька неповнолітніх перекинули автомати з іграшками. Діти налетіли на них, повибивали скло і забрали іграшки.
- У Харківському парку імені Гагаріна двоє хуліганів потрощили смітники. За пів години вони пошкодили 16 урн.