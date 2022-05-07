О взрыве в Мадриде сообщили власти Испании. Они отметили, что прогремел он в четырехэтажном доме.

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Погибли два строителя

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в пятницу вечером отметил, что погибли двое мужчин. Они трудились на строительстве. Чиновник добавил, что еще 18 человек травмированы, но их жизни ничего не угрожает.

Перед тем он отметил, что четырех раненых доставили в местную больницу. Один из них был в тяжелом состоянии. Причины взрыва пока неизвестны.

Мартинес-Алмейда лишь указал, что "в здании велись какие-то работы". Само здание расположено в престижном районе города Саламанка.

В Мадриде взорвался многоэтажный дом: смотрите видео

Пожарные находятся внутри, проверяют конструкцию здания и выясняют, могут ли внутри еще оставаться люди,

– добавил он в эфире одного из каналов.

Возле дома, где прогремел взрыв, расположена школа. Она, по словам представительницы службы экстренной помощи Хэми Мартин, не пострадала. Поэтому не было нужды и в эвакуации детей из постройки.

Накануне взрыв прогремел в Гаване

6 мая взрыв прогремел в отеле "Саратога" на Кубе. Известно о 22 жертвах и 74 пострадавших. Случилось это в Гаване, столице страны. Ударная волна была столь мощной, что буквально снесла нижние этажи сооружения.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель полностью исключил, что взрыв мог произойти из-за подрыва. Ранее появилась информация о том, что трагедия произошла из-за утечки газа.

Известно, что сама гостиница для туристов на момент трагедии была закрыта. В то же время внутри него находились сотрудники. Они, собственно, и стали жертвами взрыва.

Отель должен был открыться через несколько дней. Об этом рассказал Роберто Энрике Кальзадилла, представитель военной компании, управляющей многими гостиницами в стране. Накануне рабочие проводили ремонт, а также другие манипуляции, чтобы сооружение было готово к приему гостей. Утром они возобновили подачу газа. Что, вероятно, и послужило причиной взрыва.

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