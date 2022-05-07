Про вибух в Мадриді повідомила влада Іспанії. Вона зазначила, що прогримів він у чотириповерховому будинку.

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Загинули двоє будівельників

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда в п'ятницю ввечері зазначив, що загинуло двоє чоловіків. Вони працювали на будівництві. Чиновник додав, що ще 18 людей травмовані, але їхньому життю нічого не загрожує.

Перед тим він зазначив, що чотирьох поранених доставили до місцевої лікарні. Один із них був у важкому стані. Причини вибуху наразі достеменно невідомі.

Мартінес-Алмейда лише зазначив, що "у будівлі велися якісь роботи". Сам будинок розташований у престижному районі міста Саламанку.

У Мадриді вибухнув багатоповерховий будинок: дивіться відео

Пожежники перебувають усередині, перевіряють конструкцію будівлі та з'ясовують, чи можуть усередині ще залишатися люди,

– додав він в ефірі одного з каналів.

Поруч з будинком, де прогримів вибух, розташована школа. Вона, зі слів представниці служби екстреної допомоги Хеми Мартін, не постраждала. Тож не було потреби й в евакуації дітей зі споруди.

Напередодні вибух пролунав у Гавані

6 травня вибух пролунав у готелі "Саратога" на Кубі. Відомо про 22 жертви та 74 постраждалих. Сталося це у Гавані, столиці країни. Ударна хвиля була настільки потужною, що буквально знесла нижні поверхи споруди.

Президент Куби Мігель Діас-Канель повністю виключив, що вибух міг статися через підрив. Раніше з'явилася інформація про те, що трагедія сталася через витік газу.

Відомо, що сам готель для туристів на момент трагедії був закритим. Водночас всередині нього перебували співробітники. Вони, власне, і стали жертвами вибуху.

Зауважимо, що готель мали відкрити за кілька днів. Про це розповів Роберто Енріке Кальзаділла, представник військової компанії, яка керує багатьма готелями у країні. Напередодні робітники проводили ремонт, а також інші маніпуляції, щоб споруда була готовою до прийому гостей. Зранку ж вони поновили подачу газу. Що, ймовірно, й стало причиною вибуху.

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