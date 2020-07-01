Чехия стала одной из первых стран в Европе, которая смягчила карантин еще 24 апреля. В центре Праги на знаменитом Карловом мосту устроили вечеринку-прощание с коронавирусом.

На вечеринку пришли тысячи людей, сообщает Novinky. Местные сидели за 500-метровым столом, делились едой и напитками.

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Какова цель праздника

Организаторы считают, что такой праздник должен символизировать прощание с прошлым сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.

Вечеринка была бесплатной для всех желающих. Люди приносили еду из дома. Однако из-за гигиенических и организационных причин нужно было зарегистрироваться.



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На вечеринке зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

Заметим, что участники застолья были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Почему выбрали именно Карлов мост

Организаторы хотели воспользоваться необычной ситуацией, когда самый старый мост Чехии в основном пустой. Все из-за ограничений на въезд для туристов.

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