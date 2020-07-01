В центре Праги устроили застолье, люди попрощались с коронавирусом: фото
Чехия стала одной из первых стран в Европе, которая смягчила карантин еще 24 апреля. В центре Праги на знаменитом Карловом мосту устроили вечеринку-прощание с коронавирусом.
На вечеринку пришли тысячи людей, сообщает Novinky. Местные сидели за 500-метровым столом, делились едой и напитками.
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Какова цель праздника
Организаторы считают, что такой праздник должен символизировать прощание с прошлым сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.
Вечеринка была бесплатной для всех желающих. Люди приносили еду из дома. Однако из-за гигиенических и организационных причин нужно было зарегистрироваться.
Так в Чехии праздновали завершение пандемии / Novinky
На вечеринке зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.
Заметим, что участники застолья были без масок и не придерживались социальной дистанции.
Почему выбрали именно Карлов мост
Организаторы хотели воспользоваться необычной ситуацией, когда самый старый мост Чехии в основном пустой. Все из-за ограничений на въезд для туристов.
Что известно о коронавирусе в Чехии
- По состоянию на 1 июля в стране подтвердили 11 954 случаев заболевания COVID-19, умерли 349 человек.
- Последний антирекорд страны был зафиксирован 24 июня. Тогда количество больных за сутки выросло на 127 новых случаев.
- Правительство Чехии быстро среагировало на начало пандемии, в марте закрыли школы, границы и розничный бизнес. В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношение масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены.
- В настоящий момент вспышку заболевания фиксируют в северо-восточном регионе Острава, среди шахтеров, а также в столице Праге и ее пригороде.