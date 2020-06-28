Чехия, которая всю эпидемию коронавируса показывала стабильный и невысокий показатель заболевания COVID-19, поразила высоким суточным приростом больных. В сравнении с украинскими реалиями, инфицированных значительно меньше, впрочем, такое количество больных в Чехии еще не фиксировали с апреля.

Так, за последние сутки в Чехии подтвердили 260 новых случаев COVID-19. Это самый большой дневной прирост с 8 апреля, передает Novinky.

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Так, 27 июня количество новых случаев заболевания было почти на 100 случаев выше, чем в предыдущий днень.

А вот доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с предыдущим днем утроилась до 13,96%.

В то же время, количество тестов, проведенных 27 июня, сократилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим днем.

Коронавирус и Чехия: коротко