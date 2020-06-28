Резкий скачок с больными COVID-19 в Чехии: столько инфицированных фиксировали еще в апреле
Чехия, которая всю эпидемию коронавируса показывала стабильный и невысокий показатель заболевания COVID-19, поразила высоким суточным приростом больных. В сравнении с украинскими реалиями, инфицированных значительно меньше, впрочем, такое количество больных в Чехии еще не фиксировали с апреля.
Так, за последние сутки в Чехии подтвердили 260 новых случаев COVID-19. Это самый большой дневной прирост с 8 апреля, передает Novinky.
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Так, 27 июня количество новых случаев заболевания было почти на 100 случаев выше, чем в предыдущий днень.
А вот доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов по сравнению с предыдущим днем утроилась до 13,96%.
В то же время, количество тестов, проведенных 27 июня, сократилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим днем.
Коронавирус и Чехия: коротко
- В целом в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
- Последний антирекорд страны был зафиксирован 24 июня. Тогда количество заболевших за сутки выросло на 127 новых случаев. Это стало самым высоким суточным количеством больных за последние два месяца.
- Заметим, что правительство Чехии быстро среагировало на начало пандемии и в марте закрыло школы, границы и розничный бизнес.
- В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношения масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены.
- Вместе с тем, к масочному режиму, соблюдению социальной дистанции и другим карантинным мероприятиям чехи относились очень серьезно. Это дало свой результат – страна почти не пострадала от пандемии.
- Нынешнюю вспышку заболевания фиксируют в северо-восточном регионе Острава, среди шахтеров, а также в столице Праге и ее пригороде.