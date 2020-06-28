Чехія, яка всю епідемію коронавірусу, показувала стабільний та невисокий показник захворювання на COVID-19, вразила високим добовим приростом хворим. У порівнянні з українськими реаліями, інфікованих значно менше, втім, таку кількість хворих у Чехії ще не фіксували від квітня.

Так, за останню добу у Чехії підтвердили 260 нових випадків COVID-19. Це найбільший щоденний приріст з 8 квітня, передає Novinky. Раніше Чехія відновила видачу робочих віз для українців, однак посольство в Києві не працює Так, 27 червня кількість нових випадків захворювання була майже на 100 випадків вищою, ніж попереднього дня. А ось частка нових випадків коронавірусної інфекції в кількості тестів у порівнянні з попереднім днем потроїлася до 13,96%. Водночас, кількість тестів, проведених 27 червня, скоротилася приблизно вдвічі в порівнянні з попереднім днем. Коронавірус і Чехія: коротко Загалом у країні підтвердили 11 298 випадків захворювання на COVID-19, в результаті хвороби померли 347 осіб.

Останній антирекорд країни був зафіксованих 24 червня. Тоді кількість хворих за добу зросла на 127 нових випадків. Це стало найвищою добовою кількістю хворих за останні два місяці.

Зауважимо, що уряд Чехії швидко зреагував на початок пандемії і в березні закрив школи, кордони та роздрібний бізнес.

Наприкінці квітня більшість обмежень для бізнесу, окрім носіння масок у приміщенні та проведення масових заходів, були скасовані.

Водночас, до маскового режиму, до дотримання соціальної дистанції та інших карантинних заходів чехи ставилися дуже серйозно. Це дало свій результат – країна майже не постраждала від пандемії.

Теперішній спалах захворювання фіксують у північно-східному регіоні Острава, серед шахтарів, а також у столиці Празі та її передмісті.