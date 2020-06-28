Різкий стрибок із хворими на COVID-19 у Чехії: стільки інфікованих фіксували ще у квітні
Чехія, яка всю епідемію коронавірусу, показувала стабільний та невисокий показник захворювання на COVID-19, вразила високим добовим приростом хворим. У порівнянні з українськими реаліями, інфікованих значно менше, втім, таку кількість хворих у Чехії ще не фіксували від квітня.
Так, за останню добу у Чехії підтвердили 260 нових випадків COVID-19. Це найбільший щоденний приріст з 8 квітня, передає Novinky.
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Так, 27 червня кількість нових випадків захворювання була майже на 100 випадків вищою, ніж попереднього дня.
А ось частка нових випадків коронавірусної інфекції в кількості тестів у порівнянні з попереднім днем потроїлася до 13,96%.
Водночас, кількість тестів, проведених 27 червня, скоротилася приблизно вдвічі в порівнянні з попереднім днем.
Коронавірус і Чехія: коротко
- Загалом у країні підтвердили 11 298 випадків захворювання на COVID-19, в результаті хвороби померли 347 осіб.
- Останній антирекорд країни був зафіксованих 24 червня. Тоді кількість хворих за добу зросла на 127 нових випадків. Це стало найвищою добовою кількістю хворих за останні два місяці.
- Зауважимо, що уряд Чехії швидко зреагував на початок пандемії і в березні закрив школи, кордони та роздрібний бізнес.
- Наприкінці квітня більшість обмежень для бізнесу, окрім носіння масок у приміщенні та проведення масових заходів, були скасовані.
- Водночас, до маскового режиму, до дотримання соціальної дистанції та інших карантинних заходів чехи ставилися дуже серйозно. Це дало свій результат – країна майже не постраждала від пандемії.
- Теперішній спалах захворювання фіксують у північно-східному регіоні Острава, серед шахтарів, а також у столиці Празі та її передмісті.