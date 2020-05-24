Чехія відновила видачу робочих віз для українців

Посольство Чехії у Києві відновлює роботу вже з понеділка, 25 травня. Після переговорів між Чехією та Україною вдалося відновити процес видачі робочих віз.

Чеська економіка потребує українських працівників. Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, пише Radio Prague International.

Перед тим Чехія, Словаччина і Австрія взаємно відкривають кордони

Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ вже у понеділок, 25 травня.

Вдалося це після повторних переговорів між українською і чеською владою. За словами Петршічека, було домовлено частково відновити візовий процес.

Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію у сфері охорони здоров'я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону,

– зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек.

Наразі прямо на території Чехії зможуть подати заяву на продовження права на проживання українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі.

Послаблення карантину у Чехії: коротко

З 24 квітня у Чехії послабили карантин: це одна з перших країн у Європі, яка дозволила пом'якшити карантин. Тоді у Чехії дозволили вільно переміщатися країною та навіть виїжджати за кордон.

З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення. Також першою у Європі Чехія дозволила перебувати на вулиці без маски.