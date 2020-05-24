Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

- Читати новину українською
Чехия возобновляет выдачу рабочих виз украинцам – новости
Чехія відновляє видачу віз українцям / europa-visa.com.ua

Посольство Чехии в Киеве возобновляет работу уже с понедельника, 25 мая. После переговоров между Чехией и Украиной удалось возобновить процесс выдачи рабочих виз.

Чеська економіка потребує українських працівників. Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, пише Radio Prague International.

Перед тим Чехія, Словаччина і Австрія взаємно відкривають кордони

Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ вже у понеділок, 25 травня.

Вдалося це після повторних переговорів між українською і чеською владою. За словами Петршічека, було домовлено частково відновити візовий процес.

Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію у сфері охорони здоров'я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону,
– зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек.

Наразі прямо на території Чехії зможуть подати заяву на продовження права на проживання українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі. 

Послаблення карантину у Чехії: коротко

  • З 24 квітня у Чехії послабили карантин: це одна з перших країн у Європі, яка дозволила пом'якшити карантин. Тоді у Чехії дозволили вільно переміщатися країною та навіть виїжджати за кордон.
  • З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення. Також першою у Європі Чехія дозволила перебувати на вулиці без маски.
  • Втім вже за тиждень після послаблень – 18 травня – у Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Вперше за 4 тижні кількість інфікованих перевищила 100 осіб.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 МИД Украины Заробитчане Чехия
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора
23 мая , 22:14 Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора
Анатолій Максимов
Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
23 мая , 22:00 Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
Роман Чорненький
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський