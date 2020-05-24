Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

Посольство Чехии в Киеве возобновляет работу уже с понедельника, 25 мая. После переговоров между Чехией и Украиной удалось возобновить процесс выдачи рабочих виз.

Чеська економіка потребує українських працівників. Про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, пише Radio Prague International.

Перед тим Чехія, Словаччина і Австрія взаємно відкривають кордони

Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ вже у понеділок, 25 травня.

Вдалося це після повторних переговорів між українською і чеською владою. За словами Петршічека, було домовлено частково відновити візовий процес.

Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію у сфері охорони здоров'я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону,

– зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек.

Наразі прямо на території Чехії зможуть подати заяву на продовження права на проживання українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі.

Послаблення карантину у Чехії: коротко

З 24 квітня у Чехії послабили карантин: це одна з перших країн у Європі, яка дозволила пом'якшити карантин. Тоді у Чехії дозволили вільно переміщатися країною та навіть виїжджати за кордон.

З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення. Також першою у Європі Чехія дозволила перебувати на вулиці без маски.