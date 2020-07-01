Чехія стала однією з перших країн в Європі, яка пом'якшила карантин ще 24 квітня. У центрі Праги на знаменитому Карловому мосту влаштували вечірку-прощання з коронавірусом.

На вечірку прийшли тисячі людей, повідомляє Novinky. Місцеві сиділи за 500-метровим столом, ділилися їжею та напоями.

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Яка мета свята

Організатори вважають, що таке свято має символізувати прощання з минулим складним періодом коронавірусної кризи, а також майбутній літній відпочинок.

Вечірка була безкоштовною для всіх охочих. Люди приносили їжу з дому. Однак через гігієнічні та організаційні причини потрібно було зареєструватися.



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На вечірці зареєстровані особи отримували нагрудний знак, який символізував запрошення сісти за стіл.

Зауважимо, що учасники застілля були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Чому обрали саме Карловий міст

Організатори хотіли скористатись незвичною ситуацією, коли найстаріший міст Чехії здебільшого порожній. Все через обмеження на в'їзд для туристів.

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