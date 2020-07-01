У центрі Праги влаштували застілля, люди попрощалися з коронавірусом: фото
Чехія стала однією з перших країн в Європі, яка пом'якшила карантин ще 24 квітня. У центрі Праги на знаменитому Карловому мосту влаштували вечірку-прощання з коронавірусом.
На вечірку прийшли тисячі людей, повідомляє Novinky. Місцеві сиділи за 500-метровим столом, ділилися їжею та напоями.
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Яка мета свята
Організатори вважають, що таке свято має символізувати прощання з минулим складним періодом коронавірусної кризи, а також майбутній літній відпочинок.
Вечірка була безкоштовною для всіх охочих. Люди приносили їжу з дому. Однак через гігієнічні та організаційні причини потрібно було зареєструватися.
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На вечірці зареєстровані особи отримували нагрудний знак, який символізував запрошення сісти за стіл.
Зауважимо, що учасники застілля були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Чому обрали саме Карловий міст
Організатори хотіли скористатись незвичною ситуацією, коли найстаріший міст Чехії здебільшого порожній. Все через обмеження на в'їзд для туристів.
Що відомо про коронавірус у Чехії
- Станом на 1 липня у країні підтвердили 11 954 випадків захворювання на COVID-19, померли 349 осіб.
- Останній антирекорд країни був зафіксованих 24 червня. Тоді кількість хворих за добу зросла на 127 нових випадків.
- Уряд Чехії швидко зреагував на початок пандемії, в березні закрив школи, кордони та роздрібний бізнес. Наприкінці квітня більшість обмежень для бізнесу, окрім носіння масок у приміщенні та проведення масових заходів, були скасовані.
- Теперішній спалах захворювання фіксують у північно-східному регіоні Острава, серед шахтарів, а також у столиці Празі та її передмісті.