Центробанк России решил пока не возобновлять торги на фондовом рынке Московской биржи

Центробанк России уже пятый день подряд не возобновляет торги на Московской бирже в секциях фондового рынка.

Также банк России объявил, что снижает с 30% до 12% комиссию для физических лиц для приобретения иностранной валюты через брокеров, сообщают росСМИ.

Важно Финансовый крах: что происходит с экономикой России после нападения на Украину

По данным регулятора, это сделано после дополнительного анализа ситуации "для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержки финансовой стабильности".

Рубль продолжает рекордное падение

Результат сокрушительных санкций Европы против России из-за начала войны существенно повлиял на экономику России. Курс рубля рекордно упал и теперь стоит более 110 за доллар. Курс рубля к доллару сейчас – это исторический максимум.

Российский рубль после циничного вторжения России на территорию Украины уже потерял около 40% своей стоимости. В целом российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля, когда боевики обратились к Путину, чтобы он признал "независимость" так называемых псевдореспублик.

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