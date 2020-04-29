18:06
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Центром вспышки коронавируса в Каховке стал завод минеральных вод: что известно

      - Читати новину українською
      Осередком спалаху коронавірусу в Каховці став завод мінеральних вод
      Осередком спалаху коронавірусу в Каховці став завод мінеральних вод / tsn.ua

      На заводе по розливу минеральных вод в Каховке зафиксировали вспышку коронавируса. Сейчас COVID-19 подтвердили у 22 сотрудников предприятия и родных первой больной. Завод закрыли на карантин, продукцию обещают утилизировать. Местных жителей просят без надобности не выходить из дома.

      Каховське підприємство, на якому зафіксували спалах коронавірусної інфекції, від 28 квітня перебуває на карантині, повідомив мер Каховки Андрій Дяченко 24 каналу. 

      Читайте також На Херсонщині місто Каховку закривають на карантин

      Захворіли 22 людей, усі перебувають на самоізоляції. 

      Найбільша частина хворих – це працівники приватної компанії, яка займається розливом мінеральної води,
      – зазначив Дяченко.

      Ще 7 людей – це близьке оточення жінки, яка була першою, в кого діагностували коронавірус. Спершу її тиждень лікували від пневмонії. А після отримання позитивного результату на коронавірус одразу перевели до Херсонської обласної лікарні. 

      Міський голова не розповів, де люди могли підхопити коронавірус. Але зазначив, що серед них є ті, які були за кордоном.

      Наразі завод тимчасово закрили, а відвантаження продукції заблокували. На підприємстві провели дезінфекцію та прийняли рішення знищити усю партію води, яку розлили від 12 до 28 квітня.

      Крім того, у Каховці діє строгий карантин. Місцевих жителів просять без зайвої потреби не виходити з дому.

      Що відомо про закриття міста на карантин

      З 29 квітня Каховку закривають на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Військові два дні слідкуватимуть за дотриманням карантину, інформує пресслужба Нацгвардії.

      29 і 30 квітня, нацгвардійці спільно з працівниками поліції забезпечуватимуть громадський порядок на вулицях Каховки,
      – йдеться в повідомленні.

      У Нацгвардії просять поставитися до обмежувальних заходів з розумінням і не порушувати встановлений режим.

      Раніше у поліції зазначили, що обмеження в’їзду та в’їзду із міста діятимуть, починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня. 

      В'їхати у місто зможуть лише громадянам, зареєстрованим в Каховці. А також автотранспорт спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об'єктів критичної інфраструктури.

      У місті встановлять карантинні мобільні блокпости на 3 кілометрах автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") і по вулиці Мелітопольська, 1а. Крім того, обмежать рух і перекриють дороги бетонними блоками.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Нацгвардія Новости Херсона Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Крысы Ахметова: как Буславець за государственные средства хочет спасать олигарха
      сегодня , 17:00 Крысы Ахметова: как Буславець за государственные средства хочет спасать олигарха
      Сергій Лещенко
      Выборы в США 2020: что известно о правилах и когда состоятся
      сегодня , 15:19 Выборы в США 2020: что известно о правилах и когда состоятся
      Емал Набі