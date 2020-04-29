Осередком спалаху коронавірусу в Каховці став завод мінеральних вод: що відомо

На заводі з розливу мінеральних вод у Каховці зафіксували спалах коронавірусу. Наразі COVID-19 підтвердили у 22 співробітників підприємства та рідних першої хворої. Завод закрили на карантин, продукцію обіцяють утилізувати. Місцевих жителів просять без потреби не виходити з дому.

Каховське підприємство, на якому зафіксували спалах коронавірусної інфекції, від 28 квітня перебуває на карантині, повідомив мер Каховки Андрій Дяченко 24 каналу.

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Захворіли 22 людей, усі перебувають на самоізоляції.

Найбільша частина хворих – це працівники приватної компанії, яка займається розливом мінеральної води,

– зазначив Дяченко.

Ще 7 людей – це близьке оточення жінки, яка була першою, в кого діагностували коронавірус. Спершу її тиждень лікували від пневмонії. А після отримання позитивного результату на коронавірус одразу перевели до Херсонської обласної лікарні.

Міський голова не розповів, де люди могли підхопити коронавірус. Але зазначив, що серед них є ті, які були за кордоном.

Наразі завод тимчасово закрили, а відвантаження продукції заблокували. На підприємстві провели дезінфекцію та прийняли рішення знищити усю партію води, яку розлили від 12 до 28 квітня.

Крім того, у Каховці діє строгий карантин. Місцевих жителів просять без зайвої потреби не виходити з дому.

Що відомо про закриття міста на карантин

З 29 квітня Каховку закривають на карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Військові два дні слідкуватимуть за дотриманням карантину, інформує пресслужба Нацгвардії.

29 і 30 квітня, нацгвардійці спільно з працівниками поліції забезпечуватимуть громадський порядок на вулицях Каховки,

– йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії просять поставитися до обмежувальних заходів з розумінням і не порушувати встановлений режим.

Раніше у поліції зазначили, що обмеження в’їзду та в’їзду із міста діятимуть, починаючи з 08:00 29 квітня і до 06:00 4 травня.

В'їхати у місто зможуть лише громадянам, зареєстрованим в Каховці. А також автотранспорт спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об'єктів критичної інфраструктури.

У місті встановлять карантинні мобільні блокпости на 3 кілометрах автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") і по вулиці Мелітопольська, 1а. Крім того, обмежать рух і перекриють дороги бетонними блоками.