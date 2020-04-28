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      На Херсонщині місто Каховку закривають на карантин

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      Каховку на Херсонщині закрили на карантин: що відомо
      Через коронавірус на карантин закрили ще одне місто / Getty Images

      Місто Каховку закривають на карантин через спалах коронавірусу. Наразі відомо про щонайменше 22 підтверджених випадків інфікування на COVID-19.

      Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба поліції у фейсбуці.

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      З 08:00 години 29 квітня і до 06:00 години 4 травня місто Каховка буде закрито на в’їзд – виїзд.

      В’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в місті Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

      У місті встановлять карантинні мобільні блокпости на 3 кілометрах автодороги Т-2214 (район АЗС КТК) та по вулиці Мелітопольська 1а, а також обмежать рух та перекриють дороги бетонними блоками.

      Де розташоване місто Каховка: карта

      З 29 квітня на території міста проводитимуть додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби. У поліції попередили, що правоохоронці цілободово стежитимуть за дотриманням карантину.

      Верховна Рада посилила відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      карантин обмеження коронавірус
      Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Поліція Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Херсона Карантин в Україні 2020 Новини України
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