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      На Херсонщине город Каховку закрывают на карантин

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      Каховку на Херсонщине закрыли на карантин: что известно
      Из-за коронавируса на карантин закрыли еще один город / Getty Images

      Город Каховку закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса. Сейчас известно по меньшей мере о 22 подтвержденных случаях инфицирования COVID-19.

      Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке. 

      Ранее На Херсонщине закрывают на карантин 3 населенных пункта: что известно

      С 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд – выезд. Въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка, и автотранспорту специальных рейсов, что обеспечивает перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

      В городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС КТК) и по улице Мелитопольская, 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

      Где расположен город Каховка: карта

      С 29 апреля на территории города будут проводить дополнительные дезинфицирующие меры по недопущению распространения коронавирусной болезни. В полиции предупредили, что правоохранители круглосуточно будут следить за соблюдением карантина.

      Верховная Рада усилила ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      карантин обмеження коронавірус
      Ограничения из-за карантина в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Полиция Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Херсона Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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