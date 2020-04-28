На Херсонщине город Каховку закрывают на карантин

Город Каховку закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса. Сейчас известно по меньшей мере о 22 подтвержденных случаях инфицирования COVID-19.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке.

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С 08:00 часов 29 апреля и до 06:00 часов 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд – выезд. Въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка, и автотранспорту специальных рейсов, что обеспечивает перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС КТК) и по улице Мелитопольская, 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

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С 29 апреля на территории города будут проводить дополнительные дезинфицирующие меры по недопущению распространения коронавирусной болезни. В полиции предупредили, что правоохранители круглосуточно будут следить за соблюдением карантина.

Верховная Рада усилила ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Ограничения из-за карантина в Украине / инфографика 24 канала