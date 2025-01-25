Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Deník N. Эту инициативу обсуждают на государственном уровне, а первые шаги к ее реализации уже сделаны.

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Украина планирует открыть центры возвращения беженцев в ЕС

По данным издания, вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обсудит открытие такого центра во время своего визита в Чехию на следующей неделе. Подобное учреждение готовится и в Берлине, а также продолжаются переговоры с польской стороной.

Предполагается, что эти центры не только будут способствовать возвращению украинцев домой, но и выполнять функции культурных и общественных центров.

По официальной информации Министерства внутренних дел Чехии, в стране находится около 390 тысяч украинцев с временной защитой. Инициатива по созданию таких центров призвана облегчить процесс возвращения для тех, кто решил покинуть страны ЕС.

Больше деталей по проекту станет известно после визита украинской делегации в Чехию.