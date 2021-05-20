Рассказываем о том, имеет ли право государство регулировать цены на бензин, зачем Кабмин ввел этот механизм сейчас и к чему он приведет.

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Могло ли правительство вводить государственное регулирование цен на топливо

Елена Проценко, старший юрист Юридической группы LCF, говорит, что правительство имеет право регулировать цены на топливо на период действия карантина, однако исключительно на бензин марок, указанных в законодательных положениях. Впрочем, возникают вопросы, соответствуют ли государственные регулируемые цены затратам на производство и реализацию товара?

Конечно, закон устанавливает определенные номинальные гарантии в том случае, если государственные регулируемые цены на бензин будут ниже экономически обоснованных. Производитель может получить возмещение разницы за счет бюджета (если источники для такого возмещения заложены в бюджете).

Но механизм его получения достаточно сложен. Предприниматели могут обжаловать в судебном порядке правительственное постановление, в частности, на тех основаниях, что государственные регулируемые цены ниже экономически обоснованного размера,

– пояснила Проценко.

Она добавила, что в первую очередь, подобное регулирование цен государством наносит производителям и реализаторам горючего убытки, что может стать причиной появления теневого бизнеса. Такие события причинят значительный ущерб рынку АЗС. Кроме того, такое вмешательство государства в ценовую политику предпринимателей свидетельствует о непредсказуемости решений государственных органов власти и акцентирует на непрозрачности Государственной регуляторной политики в целом.

Цены на топливо могут снизиться / Фото Pixabay

Что изменится для потребителей

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что введение государственного регулирования цен на топливо направлено на сдерживание роста цен. С начала года цены на топливо выросли на 15-17%. Они влияют на формирование цен на другие товары. Поэтому взяв под контроль цены на топливо, власти рассчитывают остановить рост цен и на другие товары.

На производителях горючего такое ограничение не скажется. Однако оно ограничит прибыль продавцов топлива. Такое решение властей вызвало недовольство сетей АЗС. Они утверждают, что такие ограничения приведут к снижению конкуренции и убыткам АЗС. Как показывает опыт, механизмы рыночной саморегуляции не работают. Торговцы стремятся максимально увеличить свои прибыли за счет потребителей. 5-7 гривен торговой надбавки вполне достаточно, чтобы компенсировать АЗС их операционные расходы и получить прибыль,

– говорит Хмелевский.

Он добавляет, не исключено, что государственное регулирование будет способствовать тенизации рынка топлива и государство потеряет часть налогов. Но рост цен это сдержит и потребители однозначно от этого выиграют. По состоянию на 17 мая, средние цены на АЗС уже снизились на 1-3%. Стоит отметить, что власти длительное время вели переговоры с сетями АЗС, предлагая им снизить цены. Тем не менее, диалог не получился и власть была вынуждена перейти к прямым ограничениям.

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Как на это отреагировали представители бизнеса

Такие изменения возмутили представителей бизнеса. Например, Европейская ассоциация бизнеса заявила, что инициатива Кабмина является "неприемлемой в цивилизованной европейской стране" и будет лишь способствовать тенизации рынка.

Там также говорят, что "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы АЗС и тому подобное. К тому же именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов.

Госрегулирование будет способствовать тенизации рынка / Фото Pixabay

А вот ОККО, WOG и другие сети 15 и 16 мая официально заявили, что временно прекращают продавать премиальное топливо. Мол, постановление правительства о предельных наценках делает такую продажу убыточной.

Правда, в Минэкономики позже заявили, что правительственное постановление о введении предельных торговых надбавок на топливо касается только тех марок, которые являются товарами "существенной социальной значимости" и не касается премиального топлива.

В VoxCheck говорят, что после этого разъяснения 17 мая в сети АЗС Socar и KLO возобновили продажу своего премиального топлива. А вот в ОККО этого так и не сделали – в сети сообщили, что разъяснение Минэкономики не влияет на постановление Кабмина о госрегулировании цен на топливо. В компании заявили, что они ориентируются на Постановление КМУ, а оно в свою очередь распространялось на "дизельное топливо" и "бензины" без каких-либо исключений или уточнений. Из-за этого купить у них премиальное топливо PULLS 95 и PULLS Diesel до сих пор невозможно.

Аналитики VoxCheck Анастасия Иванцова и Александра Панасицкая подготовили детальный разбор ситуации и рассказали, что уже в мае средняя цена бензина с учетом предельной наценки должна составлять 30,22 гривны за литр, дизельного топлива – 27,89 гривны за литр.

Такое госрегулирование цен на нефтепродукты сильно ударит по легальным продавцам на рынке, говорят в консалтинговой группе "А-95". На торговле фальсификатом и на схемах уклонения от налогообложения теневики получают преимущество от 3 до 12 грн/л и увеличивают объемы продаж. В то же время честные участники рынка вынуждены увеличивать торговые наценки, чтобы компенсировать отток реализации. И госрегулирование, отмечают, лишь усугубит эту ситуацию и толкнет рынок в тень еще сильнее.

А вот в Центре экономической стратегии отмечают, что такое вмешательство в цены на бензин — это компетенция Антимонопольного комитета, а не правительства. И такие действия Кабмина говорят о том, что власть слаба и непредсказуема и это создает риски для бизнеса.

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