Розповідаємо про те, чи має право держава регулювати ціни на бензин, навіщо Кабмін запровадив цей механізм зараз та до чого він призведе.

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Чи міг уряд вводити державне регулювання цін на пальне

Олена Проценко, старша юристка Юридичної групи LCF, каже, що уряд має право регулювати ціни на пальне на період дії карантину, однак виключно на бензин марок, зазначених у законодавчих положеннях. Втім, виникають питання, чи відповідають державні регульовані ціни витратам на виробництво та реалізацію товару?

Звісно, закон встановлює певні номінальні гарантії у тому випадку, якщо державні регульовані ціни на бензин будуть нижчими від економічно обґрунтованих. Виробник може отримати відшкодування різниці коштом бюджету (якщо джерела для такого відшкодування закладені в бюджеті).

Але механізм його отримання досить складний. Підприємці можуть оскаржити в судовому порядку урядову постанову, зокрема, на тих підставах, що державні регульовані ціни є нижчими від економічно обґрунтованого розміру,

– пояснила Проценко.

Вона додала, що в першу чергу, подібне регулювання цін державою завдає виробникам та реалізаторам пального збитків, що може стати причиною появи тіньового бізнесу. Такі події заподіють значної шкоди ринку АЗС. Крім того, таке втручання держави у цінову політику підприємців свідчить про непередбачуваність рішень державних органів влади та акцентує на непрозорості державної регуляторної політики в цілому.

Ціни на пальне можуть знизитися / Фото Pixabay

Що зміниться для споживачів

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що запровадження державного регулювання цін на пальне спрямоване на стримання зростання цін. З початку року ціни на пальне зросли на 15-17%. Вони впливають на формування цін на інші товари. Тому взявши під контроль ціни на пальне, влада розраховує зупинити зростання цін і на інші товари.

На виробниках пального таке обмеження не позначиться. Проте воно обмежить прибуток продавців палива. Таке рішення влади викликало невдоволення мереж АЗС. Вони стверджують, що такі обмеження призведуть до зниження конкуренції та призведуть до збитків АЗС. Як показує досвід, механізми ринкової саморегуляції не працюють. Торговці прагнуть максимально збільшити свої прибутки коштом споживачів. 5-7 гривень торгової надбавки цілком достатньо, щоб компенсувати АЗС їх операційні витрати та отримати прибуток,

– каже Хмелевський.

Він додає, не виключено, що державне регулювання буде сприяти тінізації ринку палива і держава втратить частину податків. Але зростання цін це стримає і споживачі однозначно від цього виграють. Станом на 17 травня, середні ціни на АЗС вже знизилися на 1-3%. Варто зазначити, що влада тривалий час вела переговори з мережами АЗС, пропонуючи їм знизити ціни. Проте, діалог не вийшов і влада була змушена перейти до прямих обмежень.

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Як на це відреагували представники бізнесу

Такі зміни обурили представників бізнесу. Наприклад, Європейська асоціація бізнесу заявила, що ініціатива Кабміну є "неприйнятною в цивілізованій європейській країні" та буде лише сприяти тінізації ринку.

Там також кажуть, що "ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи АЗС тощо. До того ж саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів.

Держрегулювання буде сприяти тінізації ринку / Фото Pixabay

А от ОККО, WOG та інші мережі 15 та 16 травня офіційно заявили, що тимчасово припиняють продавати преміальне пальне. Мовляв, постанова уряду про граничні націнки робить такий продаж збитковим.

Щоправда, у Мінекономіки пізніше заявили, що урядова постанова про запровадження граничних торговельних надбавок на пальне стосується тільки марок, які є товарами "істотної соціальної значущості" і не стосується преміального пального.

У VoxCheck кажуть, що після цього роз’яснення 17 травня мережі АЗС Socar і KLO відновили продаж свого преміального пального. А от в ОККО цього так і не зробили – у мережі повідомили, що роз'яснення Мінекономіки не впливає на постанову Кабміну про держрегулювання цін на пальне. У компанії заявили, що вони орієнтуються на Постанову КМУ, а вона своєю чергою поширювалася на "дизельне пальне" і "бензини" без будь-яких винятків чи уточнень. Через це купити у них преміальне пальне PULLS 95 і PULLS Diesel досі неможливо.

Аналітикині VoxCheck Анастасія Іванцова та Олександра Панасицька підготували детальний розбір ситуації та розповіли, що вже у травні середня ціна бензину з урахуванням граничної націнки має становити 30,22 гривні за літр, дизельного палива – 27,89 гривні за літр.

Таке держрегулювання цін на нафтопродукти сильно вдарить по легальним продавцям на ринку, кажуть у консалтинговій групі "А-95". На торгівлі фальсифікатом і на схемах ухиляння від оподаткування тіньовики отримують перевагу від 3 до 12 грн/л і збільшують обсяги продажів. Водночас чесні учасники ринку змушені збільшувати торговельні націнки, щоб компенсувати відтік реалізації. І держрегулювання, зауважують, лише посилить цю ситуацію і штовхне ринок у тінь ще сильніше.

А от у Центрі економічної стратегії наголошують, що таке втручання у ціни на бензин — це компетенція Антимонопольного комітету, а не уряду. І такі дії Кабміну говорять про те, що влада слабка та непередбачувана і це створює ризики для бізнесу.

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