Вареники с вишней и компот из абрикоса стали роскошью: почему растут цены

В нынешнем сезоне цены на фрукты не просто неприятно впечатляют, а бьют рекорды. Эксперты говорят – виноват в этой ситуации неурожай, вызванный температурными перепадами, дождями и не только. Почему не стоит ждать дешевых вишни, черешни, абрикос и какими будут цены на бахчевые, мы узнали у экспертов.

Пустые вишневые сады

В нашей стране вишня культивируется очень давно. О вишневых садах пишут в своих произведениях многие выдающиеся земляки. Первые упоминания датируются далеким 1657 годом. Сегодня этот фрукт (именно так, с точки зрения ботаники, вишня не ягода, а фрукт) также не утратил своей популярности. А для многих из нас вареники и пирожки именно с вишней являются едва ли не самым большим лакомством. Сейчас в Украине выращивают 16 сортов этих деревьев: шесть отечественных, один новый селекционный и девять иностранных сортов.

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Сегодня на столичных базарах все еще можно купить красные плоды, однако за килограмм придется выложить примерно 60 гривен. Продавщицы активно призывают покупать их товар, так как вишня уже отходит, поэтому на удешевление не стоит рассчитывать. В общем, в этом году украинских вишен на рынке было мало. А все потому, что весной наблюдалась максимально неблагоприятная погода для будущего урожая.

В конце апреля и в начале мая фермеры из Запорожья, Херсона писали, что у них приморозило, побило градом и дождями весь цвет. Они тогда говорили, не стоит ожидать урожай ни вишен, ни абрикос, потому что весь цвет лежит на земле вместо того, чтобы пойти в завязь. Поэтому здесь нет ничего удивительного,

– отмечает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Фермер из Запорожья Александр Мамонтов соглашается с экспертом и добавляет, что в этом году имеет рекордно низкий урожай вишен. С нескольких гектаров собственного вишневого сада удалось собрать всего несколько килограммов, тогда как в хорошие годы это были сотни.



Вишня 2021 года в дефиците / Фото – Пиксабей

Подобная ситуация и с урожаем черешен. В этом году они из категории "доступные фрукты" перебрались в категорию "роскошь". Немногие потребители имеют возможность ее покупать по 70 гривен и выше за килограмм. К слову, стоимость крупных плодов колеблется в пределах 100 – 120 гривен за килограмм. Садоводы жалуются, что на юге страны ее практически нет.

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В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях такого дефицита давно не наблюдалось. Даже в прошлом году, который считался неблагоприятным для черешни, она уродилась значительно лучше чем в нынешнем году.

Абрикосы со вкусом... бумаги

К сожалению, аналогичная ситуация и с абрикосами. Холодная температура "побила" цвет, из-за чего сможем лакомиться только импортным фруктом. В этом году украинские фермеры с деревьев снимают буквально по несколько плодов, поэтому не стоит ждать, что цены на абрикосы снизятся. На Киевщине и Черкасщине, например, померз не только цвет, но и деревья.



Абрикосы стали жертвой климатических изменений / Фото – Пиксабей

В основном завозят к нам абрикосы из Турции и Египта. Стоимость килограмма этих плодов в столице колеблется в пределах 70 гривен за килограмм. Правда, импортные фрукты существенно отличаются от отечественных не только ценой, но и вкусом.

Чтобы импортные абрикосы доехали до Украины, их срывают зелеными и транспортируют сюда в холоде. Здесь есть проблема, ведь фрукты не всегда созревают и гниют. Когда они созревают в коробке, а не на ветке, то не имеют того знакомого нам естественного сока и сладости,

– считает Олег Пендзин.

Попробовав такие фрукты, сразу чувствуется, что абрикос какой-то не совсем настоящий. Аналогичная ситуация с персиками. Все эти фрукты выглядят словно с картинки, но настоящего вкуса не имеют. Порой создается впечатление, что ешь вторичное сырье. Украинские фрукты смакуют совсем иначе: они душистые, сладкие, сочные. Однако в этом году придется есть красивые импортные. Хоть импортные персики и не очень вкусные, однако цены на них не низкие. Так в среднем килограмм обойдется от 60 гривен.

Доступные бахчевые

Заменить фрукты вскоре смогут бахчевые культуры. Уже в продаже есть дыни и арбузы. Правда, пока цены на них высоковаты, ведь реализуется все тот же импорт, в основном. Примерно в середине августа к нам должна поехать среднеазиатская дынька. Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Туркменистане.



Украинские арбузы появятся на рынках в конце июля в начале августа / Фото – Пиксабей

Олег Пендзин не знает, сколько именно могут в этом сезоне импортировать дынь из этих стран, но если они поедут к нам, то точно будут сладкими и вкусными. Ведь для дынь, собственно как и для арбузов, нужны солнце и влага.

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Если солнца украинские бахчевые получают достаточно, то с осадками не везет. Поэтому из-за малого количества влаги, в частности "полосатые", будут сладкими, но не очень сочными. Из-за чего они быстрее будут портиться и доедут ли, к примеру, из Херсона в Киев – открытый вопрос. Правда, это не касается аграрных предприятий и фермеров, которые обустроили поля системами орошения.

Отечественные арбузы должны активно поехать на украинские рынки в конце июля в начале августа. Именно тогда и цены на них должны пойти на снижение. Если сегодня за дыню просят от 20 гривен за килограмм, а за арбуз – в среднем 21 гривну, то за несколько недель ожидают снижения их стоимости на 30% и более.