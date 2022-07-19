Это все означает оживление на рынке коммерческой аренды недвижимости . Расскажу о текущей ситуации с количеством свободных помещений, актуальными ценами и динамикой за последние полгода.
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В Киеве, Львове и Днепре до сих пор больше всего предложений для коммерческой аренды.
Больше свободных помещений в Киевской области: в июне можно было выбрать из почти 21 тысяч объявлений. Это, замечу, вдвое больше, чем было в марте. Также в десятку регионов с большим количеством предложений для коммерческой аренды вошли Одесская и Харьковская области. Среди западных областей самый большой выбор в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.
Житомирская область – в тройке самых популярных регионов среди арендаторов
С предложением на рынке разобрались, теперь интересно, где же больше всего ищут помещение сами арендаторы. Итак, в июне наиболее популярными регионами стали Львовская и Одесская области, аналогичная картина была в довоенном январе. Именно в этих областях ищущие помещение чаще всего откликались на одно объявление о свободной коммерческой площади. Также в тройку лидеров в июне вошла Житомирская область.
В марте предприниматели чаще всего искали квадратные метры для работы на западе Украины. В этот период ищущие помещение активно откликались на объявления в Закарпатской и Черновицкой областях. Также в тройку вошла Винницкая область, поскольку часть Киевской в то время была оккупирована.
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Наибольший выбор – среди офисных помещений и магазинов/салонов
Если вы ищете офис для своего бизнеса, то имеете самый высокий шанс быстро найти выгодный вариант, поскольку этого типа коммерческой недвижимости в течение четырех месяцев войны было больше среди арендодателей. Так, у нас на платформе количество объявлений об аренде офиса до войны и сейчас в два раза превышает количество помещений под магазин/салон.
Да и в общем-то сейчас благоприятное время, чтобы найти хорошее помещение. Сравнивая довоенный февраль и июнь, предложений сдать в аренду любую коммерческую недвижимость стало больше. Наиболее ощутимо добавилось объявлений по аренде складов и помещений промышленного назначения (+42% и +40% соответственно), и станций техобслуживания – их количество на рынке увеличилось на 29%.
Что касается спроса от самого бизнеса, то наибольшее среднее количество откликов на одно объявление об аренде автомойки, кафе, станции техобслуживания, шиномонтажа и фермерского хозяйства.
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Выгоднее всего арендовать офисные помещения, магазины и МАФы
А что же с ценами? Если сравнивать цены на самые популярные типы коммерческой недвижимости, то больше придется отдать за аренду ресторана, кафе или бара – более 37 тысяч гривен по состоянию на июнь.
Резюмируя, скажу, что динамика за полгода свидетельствует об оживлении на рынке коммерческой аренды: активизировались как арендодатели, так и сами предприниматели, активно перевозящие свой бизнес в другие регионы.
Учитывая обстоятельства, владельцы помещений часто готовы идти на определенные уступки арендаторам, сейчас самое время серьезно задуматься над арендой коммерческой площади.
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