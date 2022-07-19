Это все означает оживление на рынке коммерческой аренды недвижимости . Расскажу о текущей ситуации с количеством свободных помещений, актуальными ценами и динамикой за последние полгода.

Советуем Кто дожал Канаду в скандале с российской турбиной и есть ли шанс отыграть все назад

В Киеве, Львове и Днепре до сих пор больше всего предложений для коммерческой аренды.

В последние шесть месяцев наибольший выбор среди коммерческой аренды неизменно предлагает Киевская, Львовская и Днепропетровская области. Эти регионы занимали лидирующие позиции до 24 февраля и по сей день имеют наибольшее количество квадратных метров для бизнеса.

Больше свободных помещений в Киевской области: в июне можно было выбрать из почти 21 тысяч объявлений. Это, замечу, вдвое больше, чем было в марте. Также в десятку регионов с большим количеством предложений для коммерческой аренды вошли Одесская и Харьковская области. Среди западных областей самый большой выбор в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.

Житомирская область – в тройке самых популярных регионов среди арендаторов

С предложением на рынке разобрались, теперь интересно, где же больше всего ищут помещение сами арендаторы. Итак, в июне наиболее популярными регионами стали Львовская и Одесская области, аналогичная картина была в довоенном январе. Именно в этих областях ищущие помещение чаще всего откликались на одно объявление о свободной коммерческой площади. Также в тройку лидеров в июне вошла Житомирская область.

В марте предприниматели чаще всего искали квадратные метры для работы на западе Украины. В этот период ищущие помещение активно откликались на объявления в Закарпатской и Черновицкой областях. Также в тройку вошла Винницкая область, поскольку часть Киевской в то время была оккупирована.

Интересное путин начал с ЕС то же, что было с Украиной

Наибольший выбор – среди офисных помещений и магазинов/салонов

Если вы ищете офис для своего бизнеса, то имеете самый высокий шанс быстро найти выгодный вариант, поскольку этого типа коммерческой недвижимости в течение четырех месяцев войны было больше среди арендодателей. Так, у нас на платформе количество объявлений об аренде офиса до войны и сейчас в два раза превышает количество помещений под магазин/салон.

Да и в общем-то сейчас благоприятное время, чтобы найти хорошее помещение. Сравнивая довоенный февраль и июнь, предложений сдать в аренду любую коммерческую недвижимость стало больше. Наиболее ощутимо добавилось объявлений по аренде складов и помещений промышленного назначения (+42% и +40% соответственно), и станций техобслуживания – их количество на рынке увеличилось на 29%.

Что касается спроса от самого бизнеса, то наибольшее среднее количество откликов на одно объявление об аренде автомойки, кафе, станции техобслуживания, шиномонтажа и фермерского хозяйства.

Важно россияне, идите нах*р, мы рассчитываем выжить, или Шесть ингредиентов украинской победы

Выгоднее всего арендовать офисные помещения, магазины и МАФы

А что же с ценами? Если сравнивать цены на самые популярные типы коммерческой недвижимости, то больше придется отдать за аренду ресторана, кафе или бара – более 37 тысяч гривен по состоянию на июнь.

При этом выгоднее всего сейчас арендовать офис, МАФ, магазин/салон или же торговую точку на рынке. Среднемесячная стоимость этих типов недвижимости в июне была в диапазоне 6 – 7 тысяч гривен. Так, по сравнению с довоенным периодом арендовать МАФ в июне стоило на 39% дешевле, чем в начале февраля, а среднемесячная плата за помещение под магазин или салон снизилась на 26%.

Резюмируя, скажу, что динамика за полгода свидетельствует об оживлении на рынке коммерческой аренды: активизировались как арендодатели, так и сами предприниматели, активно перевозящие свой бизнес в другие регионы.

Учитывая обстоятельства, владельцы помещений часто готовы идти на определенные уступки арендаторам, сейчас самое время серьезно задуматься над арендой коммерческой площади.

Достойно внимания – как иностранцы арендовали жилье в Украине ради помощи: смотрите видео