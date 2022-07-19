Це все означає пожвавлення на ринку комерційної оренди нерухомості. Тож розповім про поточну ситуацію з кількістю вільних приміщень, актуальними цінами та динаміку за останні півроку.

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У Києві, Львові та Дніпрі досі найбільше пропозицій для комерційної оренди

Упродовж останніх шістьох місяців найбільший вибір серед комерційної оренди незмінно пропонує Київщина, Львівщина та Дніпропетровщина. Ці регіони займали лідерські позиції до 24 лютого і дотепер мають найбільшу кількість квадратних метрів для бізнесу.

Найбільше вільних приміщень у Київській області: у червні можна було обрати з майже 21 тисячі оголошень. Це, зауважу, вдвічі більше, ніж було в березні. Також до десятки регіонів із великою кількістю пропозицій для комерційної оренди увійшли Одещина та Харківщина. Серед західних областей найрізноманітніший вибір на Хмельниччині та Івано-Франківщині.

Житомирщина – у трійці найпопулярніших регіонів серед орендарів

З пропозицією на ринку розібрались, тепер цікаво, де ж найбільше шукають приміщення самі орендарі. Отже, у червні найпопулярнішими регіонами стали Львівська та Одеська області, аналогічна картина була у довоєнному січні. Саме в цих областях пошукачі найчастіше відгукувалися на одне оголошення про вільну комерційну площу. Також до трійки лідерів у червні увійшла Житомирщина.

У березні ж підприємці найчастіше шукали квадратні метри для роботи на заході України. У цей період пошукачі активно відгукувалися на оголошення в Закарпатській та Чернівецькій областях. Також до трійки увійшла Вінницька область, оскільки частина Київщини на той час була окупована.

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Найбільший вибір – серед офісних приміщень та магазинів / салонів

Якщо ви шукаєте офіс для свого бізнесу, то маєте найвищий шанс швидко знайти вигідний варіант, оскільки цього типу комерційної нерухомості протягом чотирьох місяців війни було найбільше серед орендодавців. Так, у нас на платформі кількість оголошень про оренду офісу до війни і зараз у два рази перевищує кількість приміщень під магазин / салон.

Та й загалом зараз сприятливий час, щоб знайти хороше приміщення. Порівнюючи довоєнний лютий та червень, пропозицій здати в оренду будь-яку комерційну нерухомість побільшало. Найвідчутніше додалося оголошень щодо оренди складів і приміщень промислового призначення (+42% і +40% відповідно), та станцій техобслуговування – їх кількість на ринку збільшилася на 29%.

Що ж до попиту від самого бізнесу, то найбільша середня кількість відгуків на одне оголошення про оренду автомийки, кав'ярні, станції техобслуговування, шиномонтажу та фермерського господарства.

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Найвигідніше орендувати офісні приміщення, магазини та МАФи

А що ж із цінами? Якщо порівнювати ціни на найпопулярніші типи комерційної нерухомості, то найбільше доведеться віддати за оренду ресторану, кафе чи бару – понад 37 тисяч гривень станом на червень.

При цьому найвигідніше зараз орендувати офіс, МАФ, магазин / салон або ж торгову точку на ринку. Середньомісячна вартість цих типів нерухомості в червні була в діапазоні 6 – 7 тисяч гривень. Так, у порівнянні з довоєнним періодом, орендувати МАФ у червні коштувало на 39% дешевше, ніж на початку лютого, а середньомісячна плата за приміщення під магазин чи салон знизилася на 26%.

Резюмуючи, скажу, що динаміка за пів року свідчить про пожвавлення на ринку комерційної оренди: активізувалися як орендодавці, так і самі підприємці, які активно перевозять свій бізнес в інші регіони.

Враховуючи, що з огляду на обставини власники приміщень часто готові йти на певні поступки орендарям, зараз саме час серйозно замислитись над орендою комерційної площі.

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