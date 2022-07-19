Розрахунок на страх

Так, дістає. До будь-якої точки. Так, ми це знаємо, і вони знають, що ми знаємо, і ми знаємо, що вони знають, що ми знаємо? І що? І нічого. Ї**ла жаба гадюку.

Цікаве путін визначився з головним сценарієм спроби анексії територій України

Ти розумієш, вони на складних щах прямо ось думають, що реально залякали нас цими бл**ськими ракетами до уср*чки. Тому що і бах, і сирена, і що ви тут можете протиставити силі російської зброї?

План-мінімум – вижити і перемогти

Силі російської зброї ми можемо протиставити... Записуй, коротше:

вміння;

силу;

стійкість;

везіння;

злість;

чудовий український пох*їзм.

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Тому що таки ї**ла жаба гадюку. Тому що у нас – велика країна, "Калібрів" не вистачить. Тому що ми цілком серйозно розраховуємо вижити. І не просто вижити, а перемогти. Ні, я серйозно. Ми реально так вважаємо. Ми, наші батьки, наші діти і десяток "Хаймарсів". Цією компанією і тримаємося. Поки що виходить.

День сто сорок п'ятий. Ну що, посконні, як там, бл*ть, зведення новин?

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