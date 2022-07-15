Зброя "другої армії світу" більше не вражає

Причини:

1. По-перше, санкції.

2. По-друге, весь світ побачив, яке це лайно.

Актуальне росіяни намагаються ліпити з України другий Афганістан

Реклама російської зброї полягала в тому, що вона "дешевша і простіша в обслуговуванні, ніж західні аналоги". Це і є причиною великої, поки що, частки ринку. росія продає майже 90% своєї зброї всього в 10 країнах, враховуючи Індію, Єгипет і Китай.

За чотири місяці агресії другий експортер озброєнь у світі, втратив:

понад 1600 танків;

понад 400 одиниць авіатехніки (літаків та вертольотів);

понад 9 тисяч одиниць різної військової техніки.

Росія випустила по Україні понад 3 тисячі ракет. І тут найцікавіше: частота відмов ракет, частка тих, які не запустилися, вийшли з ладу в польоті або не влучили в ціль досягає 50 – 60% через конструктивні недоліки та застаріле або неякісне обладнання.

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Безрука росія

Та й друга причина падіння частки росії на ринку – комплектуючі, точніше, їх дефіцит. Від західних компонентів залежить як російська зброя, так і тактичне бойове спорядження. Детально про це йдеться у доповіді Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Автори доповіді вважають, що на цьому етапі війни з Україною у російської армії виснажені запаси ракет, а зробити нові може не вийти: новітнє російське озброєння значною мірою залежить від компонентів, вироблених в інших країнах.

Росія розучилася створювати нові типи озброєнь. Танки – це модернізація старих розробок. З літаками – теж біда. Будують один – два транспортних літаки або один – два бомбардувальники на рік, причому не з нуля, а використовуючи старий радянський заділ. Отже, російський ВПК – давай, до побачення.

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