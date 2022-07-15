Важко навіть припустити, які бюджети були кинуті на дискредитацію постачань техніки, якщо навіть такі медійні кіти, як Financial Times, не встояли перед спокусою, надрукувавши пасквілі з натяком на розкрадання зброї та перепродаж її ворогові без жодного пруфу чи притомного джерела. Я вже не кажу про російську пропаганду та афілійованих з ними лідерів суспільної бездумності.

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Маячню спростували навіть у США

Судячи з реакції Держдепу, а конкретно – заступниці Держсекретаря США пані Дженкінс – вкиди спантеличили не лише нас. Адже будь-якій адекватній людині важко зрозуміти, як можна перепродавати зброю, від якої буквально залежить життя дітей тих людей, які за неї відповідають. Саме тому вона цю маячню спростувала.

Зрозуміло, що окупанти намагаються ліпити з нас другий Афганістан, знаючи, наскільки болюча ця тема для США. Мовляв, скільки не постачай зброї, її все одно продадуть корупціонери.

Гарна спроба, але ні.

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Є три нюанси

По-перше , на відміну від Афганістану, ми не маємо і не мали військових баз США.

, на відміну від Афганістану, ми не маємо і не мали військових баз США. По-друге , наша армія не просто не розбіглася, як афганська перед талібами, а дала приголомшливу та принизливу для кремля відсіч.

, наша армія не просто не розбіглася, як афганська перед талібами, а дала приголомшливу та принизливу для кремля відсіч. Ну і по-третє, я б хотів подивитися на того відморозка, який ризикне продати щось зі зброї окупантам, і на швидкість, з якою він перетвориться на гумус.

Добре, дуже добре, що росіяни панікують, ОБҐРУНТОВАНО підозрюючи, що невдовзі HIMARSи радикально покращать ландшафти багатьох російських міст, де розташовані військові об'єкти. До речі, будівля фсб на Луб'янській площі в центрі Москви – це теж військовий об'єкт.

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