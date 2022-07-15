Трудно даже предположить, какие бюджеты были брошены на дискредитацию поставок техники, если даже такие медийные киты, как Financial Times, не устояли перед соблазном, напечатав пасквили с намеком на хищение оружия и перепродажу его врагу без какого-либо пруфа или внятного источника. Я уже не говорю о российской пропаганде и аффилированных с ними лидерах общественного бездумия.

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Бред опровергли даже в США

Судя по реакции Госдепа, а конкретно – заместительницы Госсекретаря США госпожи Дженкинс – вбросы озадачили не только нас. Ведь любому адекватному человеку трудно понять, как можно перепродавать оружие, от которого буквально зависит жизнь детей тех людей, которые за него отвечают. Именно поэтому она этот бред опровергла.

Понятно, что оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистан, зная, насколько болезненна эта тема для США. Мол, сколько ни снабжай оружием, его все равно продадут коррупционеры.

Хорошая попытка, но нет.

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Есть три нюанса

Во-первых , в отличие от Афганистана у нас нет и не было военных баз США.

, в отличие от Афганистана у нас нет и не было военных баз США. Во-вторых , наша армия не просто не разбежалась, как афганская перед талибами, а дала впечатляющий и унизительный для кремля отпор.

, наша армия не просто не разбежалась, как афганская перед талибами, а дала впечатляющий и унизительный для кремля отпор. Ну и в третьих, я бы хотел посмотреть на того отморозка, который рискнет продать что-то из оружия оккупантам, и на скорость, с которой он превратится в гумус.

Хорошо, очень хорошо, что россияне паникуют, ОБОСНОВАННО подозревая, что вскоре HIMARSы радикально улучшат ландшафты многих российских городов, где расположены военные объекты. Кстати, здание ФСБ на Лубянской площади в центре Москвы – это тоже военный объект.

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