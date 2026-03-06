"Все по 100 на АЗС": сеть отреагировала на изменения ценовых табло под трехзначные цифры

В соцсетях активно распространяются видео с украинских автозаправочных станций, где работники якобы снимают старые табло с ценами на топливо или устанавливают новые.

Речь идет о необходимости подстроить панели под трехзначные цифры на фоне возможного повышения цен на топливо.

Актуально Топливо дорожает каждый день: когда украинцы увидят снижение цен на АЗС

Какая ситуация возникла на украинских АЗС?

На роликах, которые пользователи публикуют в Instagram и Facebook, видно, как на АЗС демонтируют ценники или монтируют новые панели. Поэтому в сети появились предположения, что табло меняют, чтобы на них можно было отображать трехзначные цены за литр топлива.

Работники демонтируют ценовое табло на АЗС: смотрите видео stroygrad_odessa2001

Некоторые пользователи шутят, что цены "по 100 гривен" ранее якобы не могли появиться, потому что на табло просто не хватало места для еще одной цифры. В части видео люди даже измеряют ширину панелей, чтобы проверить, поместятся ли там числа более 100 гривен.

Сотрудники измеряют ценовое табло на АЗС: смотрите видео

Подобные ролики быстро распространяются также в TikTok и Telegram, сопровождаясь шутками и реакциями на подорожание бензина.

Украинцы шутят о трудностях с заправкой авто: смотрите скриншоты из сети

По словам пользователей соцсетей, замену табло якобы заметили на заправках во Львове, Ровно, Одессе, Луцке и других городах.

Люди создают мемы о ситуации с ценами на топливо: смотрите фото из сети

В то же время никаких официальных подтверждений того, что сети АЗС массово меняют табло именно из-за подготовки к отображению цен более 100 гривен за литр, пока нет. К тому же Владимир Зеленский договорился с сетью АЗС о продаже бензина без наценки, чтобы покрывать только операционные расходы.

С чем связано обострение ситуации с топливом в мире?