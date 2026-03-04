Цены на топливо стремительно летят вверх: на АЗС образовались огромные очереди

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине стремительно выросли цены на топливо, а на автозаправочных станциях с самого утра образовались длинные очереди.

Что происходит с ценами на бензин и какая на самом деле сейчас ситуация на АЗС – читайте в материале 24 Канала.

Украинцы массово скупают топливо?

По состоянию на 4 марта цены на топливо в Киеве значительно различаются.

за литр А-95 придется заплатить от 63,99 до 73,99 гривны ;

; за литр премиального Pulls 100 – от 78,99 до 80,99 гривны.

Стоимость дизельного топлива также выросла: сейчас литр стоит в среднем от 63,99 до 73,99 гривны. В то же время ценники на заправках отличаются в зависимости от региона и конкретной сети АЗС.

По словам очевидцев, наибольшие очереди образовались именно утром: очевидно, украинцев беспокоит дальнейший потенциальный рост цен.

Паника? Очереди с утра на всех АЗС. Мне это очень напоминает оккупацию... Когда бензин был по бешеным ценам и очереди километровые..

– написала одна из пользовательниц соцсети Threads.

В Киеве очереди образовались днем ранее, еще вечером 3 марта: уже тогда тенденция к росту цен на горючее была очевидной.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке всколыхнула нефтяной рынок. Сейчас движение танкеров через Ормузский пролив осложнилось, а один из крупнейших НПЗ в мире остановился.

Ситуация на АЗС в разных регионах / Фото: соцсети

Рост цен также всколыхнул Европу