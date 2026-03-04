Цены на топливо стремительно летят вверх: на АЗС образовались огромные очереди
- Цены на топливо в Украине резко выросли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что повлекло длинные очереди на АЗС.
- Сейчас цены на бензин и дизельное топливо значительно отличаются в зависимости от региона и сети АЗС.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине стремительно выросли цены на топливо, а на автозаправочных станциях с самого утра образовались длинные очереди.
Что происходит с ценами на бензин и какая на самом деле сейчас ситуация на АЗС
Украинцы массово скупают топливо?
По состоянию на 4 марта цены на топливо в Киеве значительно различаются.
- за литр А-95 придется заплатить от 63,99 до 73,99 гривны;
- за литр премиального Pulls 100 – от 78,99 до 80,99 гривны.
Стоимость дизельного топлива также выросла: сейчас литр стоит в среднем от 63,99 до 73,99 гривны. В то же время ценники на заправках отличаются в зависимости от региона и конкретной сети АЗС.
По словам очевидцев, наибольшие очереди образовались именно утром: очевидно, украинцев беспокоит дальнейший потенциальный рост цен.
Паника? Очереди с утра на всех АЗС. Мне это очень напоминает оккупацию... Когда бензин был по бешеным ценам и очереди километровые..
– написала одна из пользовательниц соцсети Threads.
Украинцы публикуют кадры с АЗС: смотрите видео
В Киеве очереди образовались днем ранее, еще вечером 3 марта: уже тогда тенденция к росту цен на горючее была очевидной.
Ситуация в Киеве: смотрите видео
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке всколыхнула нефтяной рынок. Сейчас движение танкеров через Ормузский пролив осложнилось, а один из крупнейших НПЗ в мире остановился.
Ситуация на АЗС в разных регионах / Фото: соцсети
Рост цен также всколыхнул Европу
Проблемы с бензином уже возникли у европейцев, В частности, рост цен на топливо почувствовали в Германии, а крупные концерны предупредили о подорожании еще на 2 – 3%.
Поэтому граждане бросились активно пополнять запасы, образовав на заправках длинные очереди. Например, еще 27 февраля литр Super E10 стоил 1,780 евро, 1 марта – 1,791 евро, а 2 марта – 1,830 евро.