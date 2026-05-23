Проезд в транспорте Киева даже после изменения тарифа будет в 2–7 раз дешевле, чем в Европе

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева останется ниже чем в европейских странах даже после изменения тарифа. При этом, в отличие от Украины, в большинстве стран Европы общественный транспорт дотируется не только из местного бюджета, но и из государственного.

Об этом сообщила эксперт по вопросам транспортной инфраструктуры Анна Минюкова.

Насколько будет отличаться тариф?

О сравнении стоимости проезда в общественном транспорте Киева и европейских городов. Даже после предложенного повышения тарифа до 30 гривен разовая поездка в Киеве будет оставаться одной из самых дешевых в Европе. А при покупки проездных стоимость одной поездки составит около 23,5 гривен,

– написала Анна Минюкова.

Так, по информации эксперта, стоимость разовой поездки в общественном транспорте Берлина почти в 7 раз больше, чем будет в Киеве – в пересчете на гривны 205 гривен. В Вене (164 гривны) – в 5,5 раза больше, в Праге (84 гривны) – в 2,5 раза, в Варшаве (53 гривны) – почти в 2 раза больше.

При этом общественный транспорт во многих странах Европы получает дотации из государственного бюджета, а не только из местного, заметила Минюкова.

Во многих странах значительная часть дотаций финансируется государственным и региональными бюджетами, а не только самими общинами. К сожалению, у нас центральная власть не заинтересована в помощи общинам в финансировании общественного транспорта. Зато центральная власть наоборот изымает средства из бюджетов общин,

– отметила она.

В то же время государство нашло средства, чтобы платить кэшбек на топливо автомобилистам, которые не относятся к социально не защищенных слоев населения. И на это тратится 20 миллионов гривен в день, напомнила Анна Минюкова.

То есть те кто ездят на общественном транспорте, за счет своих налогов, платят компенсацию тем кто ездит на авто. Но в поддержку общественного транспорта, для которого так же выросли цены на топливо и электроэнергию, подобных механизмов предложено не было. Хотя именно общественный транспорт ежедневно перевозит сотни тысяч людей и выполняет значительно более важную социальную функцию,

– подчеркнула эксперт.