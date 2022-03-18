По его словам, сейчас цены растут на дефицитные товары или те которые достаточно сложно доставлять.
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К примеру, вода, овощи, фрукты, мясо. Однако в целом ситуация не выглядит неконтролируемой или свидетельствующей о гиперинфляционных процессах.
"Стабилизационным фактором выступает фиксация официального обменного курса. Кроме того, многие предприниматели считают аморальным повышение цен на свои товары и услуги в условиях военного времени", – добавил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
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