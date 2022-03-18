За його словами, зараз ціни зростають на дефіцитні товари або ті, що досить складно доставляти.

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Наприклад, вода, овочі, фрукти, м'ясо. Проте загалом ситуація не виглядає неконтрольованою або такою, що свідчить про гіперінфляційні процеси.

"Стабілізаційним фактором виступає фіксація офіційного обмінного курсу. Крім того, багато підприємців вважають аморальним підвищення цін на свої товари та послуги в умовах воєнного часу", – додав заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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