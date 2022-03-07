Цены растут, лекарства разметают, будто гуманитарная катастрофа, – Вениславский о России

Россия 24 февраля пошла полномасштабной войной на территорию Украины. Враг уже поплатился за свою агрессию.

Цивилизованный мир ввел против государства-террориста мощные санкции, в частности, отключил от системы SWIFT. Об этом сообщил член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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У них (россиян – 24 канал) цены ежедневно растут, из аптек разметают лекарства. Создается впечатление, что у них гораздо хуже гуманитарная катастрофа, чем в наших городах, которые подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны оккупационных войск,

– сказал нардеп.

Парламентарий отметил, что "это очень хорошие сигналы". Он убежден, что синергия наступит быстро.

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